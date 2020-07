Sammelstellen für ausgediente Smartphones

Für die meisten Menschen sind Handys und Smartphones längst ein unentbehrlicher Bestandteil des Lebens geworden. Je rasanter die technische Entwicklung vorangeht, desto häufiger werden die Geräte aussortiert. Allein in Deutschland schlummern nach Angaben des Digitalverbands Bitkom mehr als 105 Millionen ausgediente Handys und Smartphones ungenutzt in Privathaushalten.

Dabei gibt es gute Gründe, aussortierte Elektrogeräte aufzubereiten oder zu recyceln. Handys bestehen aus etwa 60 verschiedenen Rohstoffen, darunter viele Edelmetalle, deren Abbau im globalen Süden mit der Rodung von Regenwäldern und erheblichen Umweltbelastungen einhergeht. Ein Recycling schont die Ressourcen, trägt zur Reduzierung von Umweltschäden bei und minimiert den Verbrauch von Energie, Wasser, giftiger Chemikalien sowie CO2-Emissionen und Abfall. Noch besser fällt die Umweltbilanz aus, wenn Altgeräte repariert, aufbereitet und wiederverwendet werden.

Die bundesweite Nabu-Sammelaktion “Handys für Hummel, Biene & Co.” setzt daher vor allem auf die Wiederaufbereitung der Altgeräte, die von dem gemeinnützigen Kooperationspartner Arbeit für Menschen mit Behinderungen GmbH (AfB) vorgenommen wird. Der jährliche Zuschuss, den der NABU von seinem Partner Telefónica für die Sammlung erhält, erhöht sich mit den Verkaufserlösen der Second-Hand-Ware in den AfB-Shops und fließt in den Insektenschutzfond, mit dem Ackerflächen und Wiesen gekauft und als Lebensraum für Insekten gesichert werden. Auch lokale Projekte, wie zum Beispiel die Umwandlung von Ackerrandstreifen in Blühstreifen, die Anlage blühender Wiesen und Weiden oder das Pflanzen von Hecken, werden gefördert.

Nachdem der Nabu Heidekreis bereits Ende Juni die erste Sammelstelle im Bioladen “Grüner Mann” in Schwarmstedt (Kirchstraße 26) eröffnet hat, haben sich nun mit “Bettinas Backstübchen” in Hademstorf (Hannoversche Straße 4), dem Bio-Hofladen “Zwei Eichen” in Hünzingen (Grenzweg 32) und dem Weltladen in der Felto-Filzwelt Soltau (Marktstraße 19) drei weitere Geschäfte bereit erklärt, die Sammelboxen aufzustellen. “Wir freuen uns, dass diese Aktion von den Geschäftsleuten in unserer Region unterstützt wird und hoffen auf eine gute Resonanz in der Bevölkerung”, erklärt Pressesprecherin Dr. Antje Oldenburg. Sie weist darauf hin, dass vor dem Einwerfen alle persönlichen Daten gelöscht und SIM- und Speicherkarten entfernt werden sollten, auch wenn der Datenschutz bei Telefónica durch ein zertifiziertes und fachgerechtes Recycling sichergestellt sei.