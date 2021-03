Sanitätsdienst trotz Corona stets im Blick

/lokales/sanitaetsdienst-trotz-corona-stets-im-blick_10_112005699-21-.html/ / 1

Corona-bedingt mussten die Inhalte in diesem Jahr erstmals im “Blended-Learning”-Verfahren vermittelt werden. So wurden die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und dem E-Learning, also dem Lernen auf Distanz, kombiniert. Dabei wurden besonders Theorieinhalte ausschließlich online gelehrt. Nur zu bestimmten praktischen Lehrinhalten trafen sich Kleingruppen in definierten Zeitfenstern in den Räumlichkeiten des Johanniter-Zentrums, um unter den nochmals verschärften, weit über den Standards liegenden Hygiene- und Abstandsregeln den adäquaten Umgang mit dem Sanitätsmaterial wie zum Beispiel mit dem Automatischen Externen Defibrillator (AED) und dem Larynxtubus zu üben. Dabei waren die aktuellen Wiederbelebungsrichtlinien ebenso Thema, wie die richtige Ausführung ärztlicher Anweisungen.

Trotz Pandemie und deutlich eingeschränkter Möglichkeiten von Präsenzveranstaltungen im Johanniter-Zentrum, ist es den Johannitern im Ortsverband Aller-Leine gelungen, auch in diesem Jahr wieder einen Sanitätshelfer-Lehrgang für Interessierte im Bevölkerungsschutz und Sanitätsdienst anzubieten. Insgesamt sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten Anfang Februar diesen intensiven Ausbildungslehrgang, der neben theoretischen Grundlagen auch das Training von erweiterten Erste-Hilfe-Maßnahmen und den Umgang mit medizinischen Hilfsmitteln vorsieht. An insgesamt fünf Wochenenden haben die angehenden Sanitätshelfer viel Basis-Wissen rund um das ABC der lebensrettenden Maßnahmen gelernt.



