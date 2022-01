Scheune und Lagerhalle aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag ist es an der Wintermoorer Straße in Schneverdingen gleich zu zwei Einbrüchen gekommen. Unbekannte hebelten den Zugang zu einer Lagerhalle auf und gelangten so in das Gebäude. Gestohlen wurde jedoch nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert. Auf einem Nachbargrundstück drangen die Täter dann in eine Scheune ein. Dort entwendeten sie unter anderem Werkzeug, ein Radio sowie eine Kettensäge. Der Schaden beträgt rund 750 Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei unter (05193) 982500 entgegen.