Schlachtabfälle illegal entsorgt

Die Polizei in Rethem wurde am Montag gegen 15.20 Uhr zu einem Fund von frischen Kadaverresten in einem Gebüsch an der Stöckener Straße in Richtung Alter Postweg gerufen. Bei dem Fund handelte es sich um Schlachtabfälle eines Milchschafes, die dort illegal am ehemaligen Bahndamm entsorgt wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Zeitraum ab zirka 13 Uhr gemacht haben, oder Personen, die ein Schaf vermissen, sich bei der Polizei Rethem, (05165) 291340, zu melden.