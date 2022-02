WALSRODE - 22. Februar 2022 - 06:00 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Merken Sie was? Die Tage werden spürbar länger, was zumindest in den kurzen Phasen ohne Orkantief und Wolkenbruch auffällt. Wie schön! Es kommt noch besser: In der kommenden Woche am 1. März ist meteorologischer Frühlingsanfang. FRÜHLING! Am 20.