Schneechaos im Heidekreis? Alles halb so schlimm

30 bis 40 Zentimeter Neuschnee, dazu stürmische Böen: Was Meteorologen für das Wochenende vorausgesagt hatten, klang bedrohlich. Nun, es schneit zwar bisweilen ein bisschen stärker, und auch der Wind frischt ordentlich auf - aber von einem Chaos, auf das sich vorsorglich auch die Heidekreis-Verwaltung und zahlreiche ehrenamtliche Helfer eingestellt hatten, ist die Szenerie dann doch recht weit entfernt.

Der Erixx stellte zwar am Sonntagmittag den Betrieb zwischen Soltau und Hannover ein, aber ansonsten gab es Entwarnung. “Die Lage ist entspannt”, sagte Feuerwehrsprecher Stephan Meier. So war es am Ende ein recht normales Winterwochenende - jedenfalls für jene, die sich noch an Zeiten erinnern können, als tatsächlich Schneemassen Straßen und Wege unpassierbar gemacht hatten. Am Sonntag reichte das normale Schneeschild, um die Straßen zu räumen- denn tauen wird es sobald nicht. Es stehen wohl Tage mit Dauerfrost bevor - aber auch das ist in einem Winter eigentlich ganz normal.