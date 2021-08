Schneverdingen holt DM-Titel

Mit dem Gewinn des Deutschen Meistertitels krönten die Damen des TV Jahn Schneverdingen am vergangenen Wochenende eine ganze Faustballsaison ohne eine einzige (!) Niederlage. In Brettorf setzte sich das Team von Trainerin Christine Seitz nach einem 3:0- Halbfinalerfolg über den Gastgeber am Sonntag im Finale gegen den TSV Dennach mit 3:1 durch - nachdem sie am vorherigen Sonntag den Europapokal geholt hatten.

Durch den Staffelsieg im Norden war der TV Jahn bereits direkt für das DM-Halbfinale qualifiziert. Gastber TV Brettorf hielt gut mit, verlor aber trotzdem mit 0:3-Sätzen (5:11, 8:11, 7:11). Im Finale wartete der TSV Dennach. Es entwickelte sich ein hochklassiges Spiel, in dem der TV Jahn den ersten Satz mit 14:12 für sich entscheiden konnte. Auch im zweiten Durchgang konnte sich keine Mannschaft absetzen. So musste die Entscheidung erneut in der Verlängerung fallen; der TVJ hatte beim 13:11 die besseren Nerven. Doch Dennach konterte mit 11:9, um dann im vierten Satz mit 9:11 zu unterliegen. Schneverdingen bejubelte so den dritten DM-Titel in den vergangenen sechs Jahren.

TV Jahn Schneverdingen: Aniko Müller, Helle Großmann, Hinrike Seitz, Annika Kriger, Luca von Loh, Theresa Schröder, Laura Kauk, Zoe Kleiböhmer, Kimberly Gross; Trainerin Christine Seitz.