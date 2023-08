Schockanruf mit Erfolg bei Schwarmstedter

Unbekannte Täter haben am Montagabend einen 60-jährigen Mann aus Schwarmstedt angerufen und vorgetäuscht, der Sohn zu sein und aufgrund eines verursachten Unfalls in Haft zu müssen. Im weiteren Verlauf schaltete sich telefonisch ein vermeintlicher Staatsanwalt ein, der angab, dass die Haft, unter Zahlung einer Kaution von mehreren zehntausend Euro, abgewendet werden könne. Daraufhin übergab der 60-Jährige wenig später einem Kurier, der mit einem Geldkoffer erschien, eine hohe Geldsumme. Dieser Kurier entkam in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter (05071) 800350 entgegen.

Hinweis der Polizei: Es handelt sich dabei um sogenannte Schockanrufe, in der Ausprägung des “Enkeltricks”. Derartige Anrufe sind ein bundesweites Phänomen, das oftmals durch überörtliche Täter begangen wird. Unbekannte Anrufer versuchen mittels dieser Masche, an Bargeld oder Wertgegenstände zu kommen. Hinweise zu ihrer Sicherheit: zu keinem Zeitpunkt unter Druck setzen lassen, auflegen, nicht über persönlichen oder finanzielle Verhältnisse sprechen und niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen übergeben. Bei Unsicherheit 110 anrufen.