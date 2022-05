/lokales/schockanrufe-am-wochenende_10_112159436-21-.html/ / 1

Bei diesen Anrufen handelt es sich um perfide Versuche von Straftätern, an Vermögenswerte der Opfer zu kommen. Die Unbekannten variieren dabei in den inhaltlichen Darstellungen. Die Polizei warnt davor, auf Geldforderungen jeglicher Art einzugehen, die im Zusammenhang mit Telefonanrufen dieser Art gefordert werden. Betroffene sollten die Gespräche sofort beenden, sich im Zweifel an die Polizei wenden und Rücksprache mit ihren Familienangehörigen in einem gesonderten Gespräch oder Telefonat halten.

Im Verlauf des Wochenendes kam es in Soltau zu zahlreichen sogenannten “Schockanrufen” zum Nachteil älterer Mitbürger. In diesen Telefonaten äußerten Unbekannte gegenüber den Opfern, dass eines ihrer Kinder einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht haben soll und nun eine Kaution fällig wäre, damit eine Untersuchungshaft zu Lasten der Kinder vermieden werden kann.



