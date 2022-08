Schulbeginn: Bahnbetreiber setzt zur Entlastung zusÃ¤tzlich Busse ein

Am Donnerstag, 25. August, beginnt die Schule in Niedersachsen wieder, sodass auf den Bahnstrecken RB 37 und 38 wieder mehr Pendler sowie Schülerinnen und Schüler unterwegs sind. Die Fahrzeugsituation sei aktuell angespannt, weil unter anderem viele wichtige Ersatzteile für die Fahrzeuge derzeit am Markt nicht verfügbar seien oder die Lieferung mit langen Wartezeiten verbunden sei, erklärt Mathias Hoff, Leiter der Start Niedersachsen Mitte, in einer Pressemitteilung. Zudem habe Covid-19 Auswirkungen auf den Personalstamm, sodass der Betreiber viele krankheitsbedingte Ausfälle zu verzeichnen habe. Start Niedersachsen nutze aktuell alle verfügbaren Werkstattkapazitäten, nichtsdestotrotz stünde derzeit eine hohe Anzahl an Fahrzeugen nicht für den Fahrbetrieb zur Verfügung. Daher könne das Unternehmen viele Fahrten “nur in geringerer Traktion bedienen”, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Aus diesem Grund habe Start Niedersachsen ein Maßnahmenpaket entwickelt, um überfüllte Züge und Ausfälle aufgrund der aktuell eingeschränkten Fahrzeugverfügbarkeit so gering wie möglich zu halten und um planbare Verbindungen anzubieten. So sollen nun bei Bedarf zusätzlich Busse eingesetzt werden. Die Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Der Betreiber der Strecke informiere rechtzeitig, wenn diese Maßnahme nicht mehr angewandt werde.

RB 37: Ersatz mit Bussen am Morgen und Nachmittag

Nach wie vor gelte auf der Strecke RB 37 ein Ersatzfahrplan, aufgrund von Baumaßnahmen. Um mehr Fahrzeuge für die Strecken mit höherem Fahrgastaufkommen zu haben, fallen morgens die Fahrten um 5.32 Uhr ab Soltau bis Langwedel sowie um 6.27 Uhr ab Uelzen beziehungsweise 7.23 Uhr ab Soltau bis Langwedel aus. Auch die Fahrt um 8.25 Uhr ab Langwedel entfällt.

Am Nachmittag betrifft es die Fahrten um 14.25, 16.25 sowie 18:25 Uhr ab Langwedel in Richtung Soltau/Uelzen sowie die Fahrt um 15.20 Uhr ab Soltau in Richtung Langwedel. Ein Busersatzverkehr werde derzeit organisiert, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht garantiert werden, teilt das Unternehmen mit.

RB 38: Entlastungsbus von Schwarmstedt nach Walsrode am Morgen

Morgens werde ein zusätzlicher Bus ab Schwarmstedt mit Abfahrt 6.56 Uhr bereitgestellt, der alle Unterwegshalte bis Walsrode bedient. Ebenso werde es einen Zusatzbus ab Bad Fallingbostel mit der Abfahrtszeit 7.10 Uhr bis Walsrode geben. Auch am Nachmittag wird es einen zusätzlichen Bus ab Walsrode, Abfahrt um 13.40 Uhr bis Bad Fallingbostel geben.

Keine Fahrten zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg am Wochenende

Um mehr Fahrzeuge zur Verfügung zu haben, wird das Unternehmen an den Wochenenden vorerst nicht mehr zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg fahren. Als Ersatz könne der Metronom ab/bis Buchholz genutzt werden, teilt Start Niedersachsen mit, das sich für die bereits entstandenen und die noch zu erwartenden Unannehmlichkeiten entschuldige. Auch das Unternehmen habe sich den Betrieb in den ersten acht Monaten anders erhofft. Doch das ändere nichts an der Motivation: Der Betreiber wolle sein Versprechen aus dem Dezember einhalten und die Menschen wieder zuverlässig und bequem ans Ziel bringen.

Start Niedersachsen bittet die Fahrgäste, sich vor Fahrtantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien, wie im Livefahrplan auf www.start-ni-mitte.de, www.bahn.de oder in der App namens DB Fahrplaner, über Änderungen zu informieren.