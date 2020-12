/lokales/schulen-wechseln-in-szenario-b_10_111965133-21-.html/ / 1

Nach den Angaben des Landesgesundheitsamts Niedersachsen lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Heidekreis am 11. Dezember, Stand 9 Uhr, bei 110,2. Mit der Veröffentlichung dieses Wertes auf der Homepage des Ministeriums tritt Folgendes in Kraft: Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen sieht gemäß § 13 Abs. 2, soweit die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 erreicht bzw. überschritten wird, für Schulen, an denen das Gesundheitsamt des Heidekreises eine Infektionsschutzmaßnahme für mindestens eine gesamte Klasse/Stufenkurs/Kohorte angeordnet hat, den automatisch vollständigen Wechsel in das Unterrichts-Szenario B (Schule im Wechselmodell) vor. Das bedeutet Unterricht mit geteilten Klassen abwechselnd zu Hause und in der Schule. Die Schüler müssen im Unterricht dann keine Mund-Nasen-Bedeckungen mehr tragen, weil dort das Abstandsgebot jetzt gilt, sofern es eingehalten werden kann. Seit heute betrifft das Szenario B die Grundschule Schwarmstedt. Weitere Schulen im Kreisgebiet sind derzeit nicht betroffen.



