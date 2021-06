/lokales/schutz-vor-datenklau-im-internet_10_112036288-21-.html/ / 1

Zur Begehung eines Betruges im Internet, etwa für Warenbestellungen, nutzen Täter Namen und Adressen von fremden Personen und Firmen, um ihre eigene Identität zu verbergen, warnt die Polizeiinspektion Heidekreis. Die Täter gelangen an diese Daten über eine Suche in sozialen Netzwerken oder im Impressum von Internetseiten. Oftmals werden diese auch mittels fingierter Internetseiten oder manipulierter E-Mails gesammelt. Die Betroffenen erfahren von dem Missbrauch oftmals erst Wochen nach der Tat durch die Einleitung von Mahnverfahren oder Schreiben von Inkassodiensten. Es ist in diesem Fall ratsam, mit dem Warenhändler Kontakt aufzunehmen und eine Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Die Polizei weist darauf hin, gut darauf zu achten, wem man seine Daten überlässt.



