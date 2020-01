Schwarmstedt: Viel Neues an alter Stätte

/lokales/schwarmstedt-viel-neues-an-alter-staette_10_111837937-21-.html/ / 1

Als Doppelmitglieder wurden Stefan Meyer und Felix Christoleit aufgenommen. Beide nutzen die Möglichkeit, an ihrem Heimatort und ihrem Arbeitsort die Feuerwehr zu unterstützen. Meyer ist in Marklendorf Ortsbrandmeister, Christoleits Heimatfeuerwehr ist Groß Munzel.

Ebenso wurde Wilfried von Bostel als Ortsbrandmeister verabschiedet, der sich 24 Jahre in der Führung der Schwarmstedter Feuerwehr ehrenamtlich engagiert hatte. Viel ruhiger wird es aber trotzdem für von Bostel nicht werden. Ab 1. Mai wird er sein Amt als stellvertretender Abschnittsleiter Süd der Feuerwehr Heidekreis aufnehmen. Aus der Jugendfeuerwehr wurde Paul Kuchenbecker als neues Mitglied der Einsatzabteilung aufgenommen. Felix Rose ist, nach kurzer Zeit und Wohnortwechsel, wieder zurück in der Feuerwehr.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Ploog berichtete von den 68 Einsätzen im Jahr 2019. Davon waren 41 Brandeinsätze und 27 technische Hilfeleistungen. Bei den technischen Hilfeleistungen waren vier Personen gerettet worden, zwei Personen hatten ohne Hilfe der Feuerwehr ihr Fahrzeug verlassen können. Eine Person hatte nur noch tot geborgen werden können. Auch, wenn die Einsatzzahl nicht hoch gewesen war, hatten die Einsatzkräfte an sieben verschiedenen Tagen gleich zweimal und an zwei Tagen jeweils sogar dreimal ausrücken müssen.

Die Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schwarmstedt fand nach fünf Jahren erstmals nicht in der Mensa der KGS Schwarmstedt, sondern in der Fahrzeughalle des Feuerwehrhauses statt. In “neuer alter” Stätte wurde die Versammlung zum ersten Mal vom neuen Ortsbrandmeister Jens Köth eröffnet, der mit seinem Stellvertreter Markus Ploog im vergangenen April in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen worden war.



