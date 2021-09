/lokales/seit-25-jahren-chefin-der-blutspende_10_112069057-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Der nächste Blutspendetermin in der Kreisstadt findet am Freitag, 10. September, von 15.30 bis 20 Uhr im Gebäude 2 der Oberschule in Bad Fallingbostel (Eingang Michelsenstraße) statt. Spenden können alle gesunden Menschen ab 18 Jahre. Aufgrund der Pandemie gibt es im Anschluss als Dank wieder ein umfangreiches Mitnahmebüffet.

In den zurückliegenden 25 Jahren waren es 18.607 Menschen, die immer wieder freiwillig zu insgesamt 154 Terminen bei der Blutspende des Ortsvereins Bad Fallingbostel vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Bad Fallingbostel erschienen sind, um 9242,5 Liter Blut zu spenden. Die Spenderinnen und Spender wurden versorgt mit 37.400 belegten Brötchenhälften. Dazu gab es 13.560 hart gekochte Eier, rund 765 Kilogramm Kartoffelsalat und viele weitere Leckereien wie Salate, Suppen und ungezählte Kuchen und Torten.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ