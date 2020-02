Seit Jahrzehnten eine närrische Feier

BAD FALLINGBOSTEL - 21. Februar 2020 - 12:36 UHR - VON SARAH LANGEMEYER

Generationen sind damit aufgewachsen: Seit mittlerweile 70 Jahren gibt es den Kinderkarneval in Bad Fallingbostel. Das Event zieht seit Jahrzehnten nicht nur die kleinen Jecken in seinen Bann, sondern auch erwachsene Karnevalsfreunde fiebern dem Tag in der fünften Jahreszeit entgegen. Damit an einem Nachmittag, wie am Sonnabend, alle auf ihre Kosten