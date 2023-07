Senior wird nach abgelehntem HaustÃ¼rgeschÃ¤ft bedroht

Ein bisher unbekannter, männlicher Täter hatte am frühen Mittwochabend die Absicht, einem 73-jährigen Hausbewohner am Kirchplatz in Bad Fallingbostel Asphalt zu verkaufen. Als der Senior dies ablehnte, drohte der unbekannte Mann ihm und zeigte im Anschluss noch den “Hitler Gruß”. Danach floh der Täter mit einem grau-silbernen Fahrzeug, mit ausländischem Kennzeichen, in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bad Fallingbostel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter (05162) 9720 entgegen.