Seniorin von Trickdiebin bestohlen

Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich am Montag gegen 13.15 Uhr an der Celler Straße, Ortsausgang Richtung Buchholz, in Schwarmstedt ereignete: Eine 69-jährige Frau mit Rollator wurde von einer Unbekannten in ein Gespräch verwickelt. Plötzlich griff die Täterin nach der Hand der Frau, drückte ihr einen Ring auf und einen zweiten in die andere Hand. Gleichzeitig zog sie dem Opfer einen Goldring vom Finger. Dann griff sie in die leere Jackentasche der 69-Jährigen und flüchtete als Beifahrerin in einem kleinen weißen Pkw in Richtung Autobahn. Am Steuer saß ein Mann.

Die Täterin war etwa 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß, kräftig, von südeuropäischer Erscheinung, sprach hochdeutsch, war schwarz gekleidet und trug ein schwarzes Kopftuch. Der ebenfalls südeuropäisch wirkende Fahrer hatte ein schmales Gesicht und dunkelblondes Haar. Hinweise bitte an die Polizei unter (05071) 800350.