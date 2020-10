/lokales/sie-brauchen-jede-einsatzkraft_10_111941438-21-.html/ / 1

Damit feuerwehrtechnische Lehrgänge, die einen hohen Praxisanteil beinhalten, überhaupt wieder starten konnten, waren viele Vorbereitungen und Engagement von den ehrenamtlichen Ausbildern gefragt. Um Abstandsregelungen und Hygienemaßnahmen gewährleisten zu können, wurde der Lehrgang mit 32 Teilnehmern in zwei Gruppen aufgeteilt. Je 16 Teilnehmer wurden abwechselnd und getrennt in Theorie und Praxis ausgebildet. In den Pausen haben die Ausbilder Unterrichtsräume und Ausbildungsmaterial gründlich desinfiziert. Außerdem konnte der Lehrgang um eine Woche verkürzt werden, indem die Abschlussprüfung auf einen Sonntag vorverlegt wurde, erläuterte Lehrgangsleiter Johannes Renken das neue Konzept.

Die Ausbildung der Kreisfeuerwehr Heidekreis startete im September unter aktuellen Corona-Bedingungen neu. Der Lehrgang Truppmann Teil 1, der Beginn der Grundausbildung eines jeden Feuerwehrwehrmitglieds, wurde vor Kurzem in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Soltau erfolgreich abgeschlossen.



