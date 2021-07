/lokales/sie-werden-im-heidekreis-gebraucht_10_112051005-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Hervorzuheben ist der Abschluss des ersten Jahrgangs der tätigkeitsbegleitenden Ausbildung an der Fachschule Sozialpädagogik, die Corona, Beruf, Familie und Weiterbildung unter einen “Hut” bekommen mussten. Dabei blickt die BBS Walsrode mit großer Freude auf den tätigkeitsbegleitenden Abschlussjahrgang. “Mit diesem Weg versuchen wir, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken”, erklärte Abteilungsleiterin Claudia Baden. Mit Erfolg: Für das nächste Jahr sind diese Klassen an der BBS Walsrode bereits “rappelvoll”.

166 Fachkräfte aus unterschiedlichen sozialpädagogischen und pflegerischen Berufen erhielten nach ihrer Ausbildungszeit an den Berufsbildenden Schulen Walsrode in der festlichen Stadthalle unter den Augen von einigen ausgewählten Familienmitgliedern, Freunden und Vertretern aus der Politik ihren Nachweis als Fachkraft. Die Vielzahl der Absolventinnen und Absolventen und die aktuellen Hygienemaßnahmen hatten die Verantwortlichen dazu veranlasst, die Verabschiedung in zwei getrennten Veranstaltungen vorzunehmen, in denen trotzdem ein feierliches Ambiente geschaffen werden konnte. Nicht zuletzt auch durch die musikalische Begleitung von BBS- Schülerin Shaphari Tödter auf dem Klavier. Befreit von der großen Belastung, floss während der feierlichen Abschlussveranstaltung hier und da eine Träne bei einigen Absolventinnen und Absolventen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ