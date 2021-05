So wichtig sind “Grüne Damen und Herren”

/lokales/so-wichtig-sind-gruene-damen-und-herren_10_112027519-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

36 Grüne Damen und Herren (GD+H) gibt es in den Standorten Soltau und Walsrode des Heidekreis-Klinikums. Dieser ehrenamtliche Besuchsdienst wird durch die Evangelische Kranken- und Alten-Hilfe (eKH) getragen. Susanne Zschätzsch, Leiterin der Grünen Damen und Herren am HKK Standort Soltau und Landesbeauftragte der eKH für Niedersachsen erklärt, dass sich die eKH durch die Mitgliederbeiträge von 24 Euro pro Jahr, private Spenden und freiwillige Förderbeiträge finanziert. Der Dachverband selbst bestünde fast nur aus ehrenamtlichen Helfern. Deshalb sei es wichtig, dass auch aus Spenden Gelder für die Arbeit der eKH bereitgestellt werden. Noch besser sei es, wenn die eKH mit verlässlichen Einkünften planen kann. Für diese Planungssicherheit gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Fördermitglied zu werden. Sprich, eine Einrichtung, in der die Grünen Damen und Herren tätig sind, verpflichtet sich dazu, einen Jahresbeitrag zu zahlen. Dank der Evangelischen Kranken- und Alten-Hilfe haben alle Grüne Damen und Herren-Gruppen einheitliche Arbeits- und Qualitätsstandards, sagt Birgit Anger, Leiterin der Grünen Damen und Herren am HKK Standort Walsrode. Man werde geschult und auch der Austausch untereinander sei von großer Bedeutung.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ