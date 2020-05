Solidarität ist entscheidend

/lokales/solidaritaet-ist-entscheidend_10_111881015-21-.html/ / 1

Der TSV Dorfmark, die HSG Heidmark und der SV Eintracht Bad Fallingbostel haben sich zusammengetan und bieten Einkäufe für Menschen aus der Risikogruppe an. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Bürger aus Dorfmark und Bad Fallingbsotel. Diese können sich von montags bis freitags in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr unter folgenden Rufnummern melden: Bruno Wittenberg 0176/22058156 (Dorfmark), Stefanie Hildebrand 0157/76130724 (Dorfmark) und Björn Fischer (05162) 900445 (Bad Fallingbostel).

Der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil hat sich bei Vertretern des TSV Dorfmark, der HSG Heidmark und des SV Eintracht Bad Fallingbostel für ihren Einsatz im Rahmen der Nachbarschaftshilfe bedankt. Klingbeil richtete seinen Dank stellvertretend für alle Nachbarschaftshilfen an Stefanie Hildebrand, Jörg Wittenberg und Rolf Schneider. Der Politiker betonte, dass die Corona-Pandemie alle vor große Herausforderungen stelle. Solidarität sei in der Krise entscheidend. Es freue ihn, wenn er von den Hilfsgruppen höre.



