Sonderaktion für Zweitimpfungen am 27. Juli

Das Impfzentrum Heidekreis bietet am Dienstag, 27. Juli, in Bad Fallingbostel für 400 Personen Zweitimpfungen mit einem mRNA-Impfstoff an. Wer die erste Impfung mit Astrazeneca bekommen hat, kann die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna vorziehen. Wichtig ist dabei, dass zwischen der Erst- und Zweitimpfung mindestens sechs Wochen liegen.

Interessierte können sich per E-Mail an izhk@heidekreis.de oder unter (05191) 907212 anmelden. Mitzuteilen sind: Name, Vorname, Geburtsdatum, vollständige Adresse, Telefonnummer und eine aktuelle E-Mail-Adresse. Am Zweitimpfungstermin sind zudem der Personalausweis und der Impfpass mitzubringen.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für alle an einer Zweitimpfung interessierte Personen, die am 27. Juli keinen Termin aufgrund einer möglichen großen Nachfrage bekommen, wird es im August einen weiteren Aktionstag dieser Art geben.