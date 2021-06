/lokales/spannung-im-klostergarten_10_112038786-21-.html/ / 1

Das Kurzkrimifinale wird stattfinden am Sonntag, 27. Juni, ab 15 Uhr im Garten des Klosters Walsrode (Am Kirchplatz 2). Die Finalbeiträge der vergangenen drei Wettbewerbe werden an diesem Tag auch als Buch angeboten. Der Nachmittag verspricht spannend zu werden. Zur Einstimmung können Interessierte zu den sechs Teilnahmebeiträgen “Minihörbücher” finden auf www.forum-bomlitz.de unter “Infothek > Krimiwettbewerb”. Natürlich sind es nur die ersten Teile der Geschichten, das Ende wird nicht verraten.

Bereits zum fünften Mal haben die Paulus-Kirchengemeinde Bomlitz und der Kulturverein Forum Bomlitz zum Krimiwettbewerb eingeladen. In diesem Jahr ging es um Kurzkrimis, die mit dem Kloster Walsrode zu tun haben mussten. Aus den Einsendungen wurden sechs spannende Beiträge ausgewählt, die beim Finale vorgetragen werden. Anschließend werden die Gäste über die “Klosterkrimis” abstimmen und damit den Gewinnerbeitrag 2021 küren. Zwischen den Beiträgen wird es Krimimusik vom Klavier geben. Der erste Preis für den Sieger oder die Siegerin wird vom Kloster Walsrode gestiftet: eine Übernachtung für zwei Personen im Kloster selbst, das natürlich sehr viel friedlicher ist als in den Beiträgen beschrieben.



