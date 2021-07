/lokales/spd-in-eickeloh-tritt-mit-neun-kandidaten-an_10_112050154-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Insgesamt neun Kandidaten stehen für die SPD zur Wahl, darunter die drei aktuellen Amtsinhaber. Die Kandidaten kündigten an, sich regelmäßig treffen zu wollen, um sich über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde auf dem Laufenden zu halten. Alle Interessierten seien dazu eingeladen. Die genauen Termine würden rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Ratsmitglieder Ivonne Klammer, Harald Söhnholz und Joachim Helms freuten sich über reges Interesse an der Lokalpolitik und berichteten aus der Ratsarbeit im Gemeinderat. “Die letzten fünf Jahren waren gekennzeichnet von einer vertrauensvollen Zusammenarbeit im Gemeinderat, allerdings bestehen bei Detailfragen zum Kindergarten oder zur geplanten Ausweisung eines neuen Baugebietes Meinungsverschiedenheiten mit den anderen Ratsmitgliedern”, berichteten sie. Wichtige Schwerpunkte für die Ratsarbeit sehen die Sozialdemokraten in der Verbesserung des Kindergartenangebotes, der bedarfsgerechten Ausweisung von Bauflächen, der kostengünstigen Unterhaltung aller Dorfstraßen und öffentlichen Flächen sowie der Unterstützung von Vereinen und Verbänden in Eickeloh.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ