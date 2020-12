Spende an die Walsroder Tafel

Die Weihnachtsspende ist für “Die Bürgerliste” zur Tradition geworden. Seit drei Jahren verzichtet die Partei zu Weihnachten auf Grußkarten und Aufmerksamkeiten und stellt das Geld für einen “guten Zweck” zur Verfügung. Nach der “Kinderhilfe für Kovel” und der “Walsroder Touristik” wurde in diesem Jahr das Geld, an die “Walsroder Tafel” gespendet. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Wolfgang Puschmann, überreichte die Spende von 300 Euro an die Vorsitzende. Ursula Büch und ihre Helfer freuten sich, denn gerade in diesen Zeiten bedürften viele Menschen der Hilfe.

In seiner Ansprache betonte Wolfgang Puschmann, dass es der Bürgerliste ein Anliegen sei, den Helfern bei der Walsroder Tafel für ihren großen Einsatz und ihre Hilfe für bedürftige Menschen zu danken. “Es erscheint alles so selbstverständlich, aber nur durch Ihre ehrenamtliche Tätigkeit”, so Puschmann, “ist es möglich, in Not geratenen Menschen zu helfen und ihnen ein wenig Freude in diesen so angespannten Zeiten zu schenken.”

Die Mitarbeiter der Tafel freuten sich nicht nur über die Geldspende, sondern insbesondere darüber, dass ihre Arbeit gesehen und gewürdigt wird. “Wir können das Geld gut verwenden, aber die Anerkennung durch die Bürgerliste ehrt und besonders”, so Ursula Büch.