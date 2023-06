Spenden erbeten, denn die Schulziegen Einstein und Fee sind obdachlos

Den 1. Juni wird man an der Grundschule Buchholz nicht so schnell vergessen, denn gegen 4.30 Uhr gingen in der Ortschaft die Sirenen. Ein Müllcontainer und eine Garage nahe der Einrichtung standen in Flammen. Und nicht nur das: Ein in direkter Nachbarschaft stehender hölzerner Stall auf dem Gelände des kleinen Schulbauernhofs wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Was übrig blieb, sind jede Menge Brandspuren, zwei verstörte Ziegen und eine Bitte um Spenden.

Der Schulbauernhof mit seinen Meerschweinchen, Kaninchen, Hühnern und eben den beiden Ziegen ist für die Schulkinder weit mehr als nur ein Areal zum Tiere streicheln. Sie lernen dort, Verantwortung für Lebewesen zu übernehmen, sie artgerecht zu halten und zu versorgen. Außerdem fungieren die tierischen Mitbewohner als Seelentröster und als Lernpartner, denn mit Ziegenbock Einstein wird zum Beispiel ausschließlich Englisch gesprochen. Mit seiner Partnerin Fee darf Deutsch geredet werden, sie freut sich immer, wenn ihr jemand etwas vorliest.

“Die beiden Vierbeiner hat es hart getroffen”, heißt es in einer Mitteilung der Schule. “Bevor sie im Dezember 2021 zu uns kamen, hatten sie bereits einen Wolfsangriff überlebt. Und jetzt das Feuer. Fee und Einstein haben derzeit erstmal Asyl im Hühnerstall bekommen, aber das ist natürlich keine Dauerlösung”, erklärt Martina Bleick, zweite Vorsitzende des Elternförderkreises, dem Träger des Schulbauernhofs.

Jetzt geht es darum, den Ziegenstall wieder aufzubauen. Zudem müssen ein Wasser- sowie ein Futtertrog, Heu und diverse Geräte wie Schaufeln und Harken wieder beschafft werden. Auch das alles wurde ein Raub der Flammen. Zwar sei der entstandene Schaden durch die Versicherung gedeckt, aber die Rückwände der drei vom Feuer in Mitleidenschaft gezogenen Garagen seien gleichzeitig die Begrenzung des Schulbauernhofs gewesen: “Dort würden wir zudem gerne einen Zaun ziehen, wie an den anderen Seiten auch”, so Martina Bleick. Zudem sei ein etwas größerer Ziegenstall als der vorherige schön. Dafür wird zusätzlich Geld benötigt. Daher ruft der Elternförderkreis zum Spenden auf.

Darüber hinaus wird derzeit überlegt, Patenschaften anzubieten - für den gesamten Bauernhof oder für einzelne Tiere. “Uns schwebt auch eine Wand mit den Namen der Patinnen und Paten vor”, blickt Martina Bleick nach vorne.

Patenschaft und Spenden:

Volksbank Lüneburger Heide eG; IBAN: DE51 2406 0300 8301 961800, BIC: GENODEF1NBU. Eine Spendenquittung kann auf Wunsch ausgestellt werden.

Wer sich für eine Patenschaft interessiert, kann sich per E-Mail melden: efk-grundschule-buchholz-aller@gmx.de