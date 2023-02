Spenden fÃ¼r Erdbeben-Opfer

/lokales/spenden-fr-erdbeben-opfer_10_112221513-21-.html/ / 1

Zwei Spendenkonten seien eingerichtet, eines für den Türkischen Roten Halbmond und eines für AFAD, den Katastrophenschutz vor Ort. “Das ist keine Kurzstrecke, das wird ein Marathon”, so Dr. Yasar. Er berichtete, dass dank inländischer Konten in Frankfurt für Spenden an die Organisationen keine Gebühren anfallen. “Wir bitten um Geld und nicht um Sachspenden, da an den Grenzen kilometerlange Staus entstehen. Alle wollen ins Land, um zu helfen, nicht nur die über 100.000 Rettungskräfte, auch viele Angehörige.”

Der ehemalige Leiter der Unfall-Chirurgie am Heidekreis-Klinikum, Dr. Halil Ibrahim Yasar, hat eine Spendenaktion zur Hilfe der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien eingerichtet. “Wir wollen das Geld schnell dahin bringen, wo es gebraucht wird. Ich weiß, die wirtschaftliche Lage bei uns in Deutschland ist gerade schwierig. Aber ich bin für jeden gespendeten Euro dankbar”, sagte Dr. Yasar gegenüber der WZ zu der geplanten Aktion.



