Spiegel abgefahren, Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 9.15 Uhr auf der Bahnhofstraße, Höhe Hausnummer 30, ereignet hat. Ein DHL-Fahrzeug (geschlossener Kastenwagen) soll im Vorbeifahren in Richtung Ortsausgang den linken Außenspiegel eines auf einem Parkstreifen stehenden Audi Q5 beschädigt haben. Hinweise bitte an die Polizei Hodenhagen, (05164) 802550.

Bereits am vergangenen Freitag gab es einen Unfall in Schneverdingen, bei dem ebenfalls der Außenspiegel beschädigt worden sein muss. Die Polizei sucht in diesem Fall den Unfallbeteiligten, dessen Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.15 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug hat zur fraglichen Zeit auf einem Seitenstreifen in Fahrtrichtung stadtauswärts gestanden. Der Unfallverursacher ist bekannt. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 in Verbindung zu setzen.