Spinde beim Golfclub aufgebrochen

Unbekannte gelangten am Sonntag, ab 16 Uhr oder Montag, bis 16.30 Uhr, während der Geschäftszeit durch die Eingangstür in das Gebäude des Golfclubs in Tietlingen. Sie hebelten insgesamt 17 Spinde auf. Zum Diebesgut können noch keine Angaben gemacht werden. Wer etwas beobachtet hat, das mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich mit der Polizei in Walsrode unter (05162) 984480 in Verbindung zu setzen.