Stadtfest: 24 Bands und ein Container zum Abtauchen

WALSRODE - 26. Juli 2022 - 15:16 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Es ist so ähnlich wie mit Weihnachten - plötzlich ist es da. Also aufgepasst und schnell in den Terminkalender eintragen: In gut fünf Wochen - vom 2. bis 4. September - steigt das Stadtfest in Walsrode. Tatsächlich hat schon eine Art Endspurt begonnen