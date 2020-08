/lokales/stadtwerke-warnen-vor-falschen-mitarbeiter_10_111914036-21-.html/ / 1

Offensichtlich werden gezielt Einsatzorte der Stadtwerke ausgespäht, um sofort nach Ende des Einsatzes der Stadtwerke betrügerisch tätig zu werden. Seitens der Stadtwerke gibt es in jedoch keinem Fall derartige Forderungen an der Haustür.

Nach einem Kundenhinweis möchten die Stadtwerke Böhmetal GmbH ihre Kunden vor “falschen” Mitarbeitern warnen. Diese sind mit einer neuen noch nicht bekannten Masche unterwegs. Betroffen war eine 88-jährigen Dame im Walsroder Stadtgebiet, in dem die Stadtwerke kurz zuvor Wartungsarbeiten an Versorgungsleitungen vorgenommen hatten. Unmittelbar nach Beendigung dieser Arbeiten klingelte ein Unbekannter bei dem Betrugsopfer. Der Betrüger verlangte Einlass in die Wohnung, um im Badezimmer “das Wasser zu kontrollieren”. Danach verlangte er für die Reparatur der “Wasserversorgung” 200 Euro Euro in bar, die auch bezahlt wurden. Eine Quittung sollte später nachgereicht werden, später wurde noch der Diebstahl von weiteren 25 Euro festgestellt.



