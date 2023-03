Start Niedersachsen Mitte: BaumaÃŸnahmen an Bahnstrecken

Aufgrund von Baumaßnahmen kommt es bei Start Niedersachsen Mitte zu Fahrplanänderungen auf den regionalen Bahnstrecken. Das teilt das Unternehmen mit. Folgende Änderungen ergeben sich: RB 37 - Bis zum 6. März und vom 12. März bis zum 14. Mai fallen Züge zwischen Langwedel und Bremen-Hauptbahnhof aus. Grund dafür sind Brückenarbeiten in Sebaldsbrück. Die RB 37 bedient die Haltestellen zwischen Soltau und Langwedel in angepassten Zeiten, sodass ein Übergang aus Soltau kommend auf die RE 8, die einen Extrahalt in Langwedel macht, gewährleistet wird. Aus Bremen kommend wurden die Zeiten an die Regio-S-Bahn angelehnt, sodass ein direkter Anschluss an die RB 37 gesichert ist.

RB 38: Vom 4. bis 18. März fallen alle Züge zwischen Buchholz und Hamburg-Harburg aus. Es werden Bauarbeiten an der Eisenbahnüberführung am Zollkanal vorgenommen. Ab Buchholz besteht Anschluss an den RE 4 und die RB 41 in Richtung Hamburg-Harburg.

Informationen zu weiteren Einschränkungen zwischen Hamburg, Hannover und Bremen sind unter www.start-ni-mitte.de/fahrplan/fahrplananderungen/ zu finden. Die Fahrgäste sollten sich vorab auch über die Reiseauskunftsmedien, wie www.bahn.de sowie den Apps “DB Navigator” und “FahrPlaner” über kurzfristige Änderungen informieren.