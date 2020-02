Stimmungsvoller Schützenball mit Jubiläum

/lokales/stimmungsvoller-schuetzenball-mit-jubilaeum_10_111840350-21-.html/ / 1

Im Anschluss an die Grußworte der vertretenen Gastvereine Vorbrück, Walsrode und Vorwalsrode ging es zum gemütlichen Teil des Abends über. Mit einem Ehrentanz für die neue Winterkönigin sowie für alle anderen anwesenden Majestäten begann eine ganz besonders stimmungsvolle Ballnacht in Honerdingen mit der Band Lönzz.

Nach der Ehrung kam dann die herbeigesehnte Proklamation: Schießsportleiterin Jutta Grote gab die neue Winterkönigin bekannt. Ilona Koppesch war in diesem Jahr die beste Schützin und konnte nach 2018 erneut die Königinnenwürde des Vereins erlangen. Sie setzte sich gegen Manuela Kuhlmann und Iris Vorbeck durch, die ihr als Erste und Zweite Hofdame zur Seite stehen. Den Wanderpokal, der unter den ehemaligen Winterköniginnen ausgeschossen wird, erhielt Manuela Kuhlmann. Die weiteren Jahrespokale vergab der erste Schießwart Lars Vorbeck. Der “Bösche-Pokal” ging in diesem Jahr an Sven Bruns, und den “Austria-Pokal” sowie zusätzlich noch den “Behrens-Pokal” nahm Daniel Ehlers in Empfang.



