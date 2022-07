/lokales/stolze-abiturientinnen-und-abiturienten-mit-berufserfahrung_10_112172717-21-.html/ / 1

Auch Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring unterstützte diese Möglichkeit. Sie selbst besuchte die Fachoberschule Technik an der BBS Walsrode und nutzte das erlangte Wissen für ihre berufliche Orientierung. “Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Nutzen sie diese Möglichkeit für sich”, ermutigte die stellvertretende Landrätin Claudia Schiesgeries die Schülerinnen und Schüler in ihrem Grußwort.

“Ihr seid Profis im Distanzlernen und Meister im Up- und Download”, bescheinigte Ellen Ohmke den 51 Absolventinnen und Absolventen des Beruflichen Gymnasium der Fachrichtungen Wirtschaft, Informationstechnik und Gesundheit und Soziales Schwerpunkt Sozialpädagogik der Berufsbildenden Schulen Walsrode als letzten Satz in der Stadthalle Walsrode, vor der Zeugnisausgabe. “Das Berufliche Gymnasium ist ein fester Bestandteil unseres Schulsystems”, stellte BBS-Schulleiter André Kwiatkowski zu Beginn seiner Festrede fest. Die Abiturientinnen und Abiturienten brauchen sich mit ihrem Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife keinesfalls zu verstecken. Als maßgeblichen Unterschied zum “normalen” Gymnasium sah Kwiatkowski den Vorteil der Berufserfahrung. Projektorientierter Unterricht und Praxisbezug. Das seien die Stärken, die versucht werden zu vermitteln, warb Kwiatkowski.



