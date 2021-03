Storchennest renoviert - zum Einzug bereit

“Renovierte Wohnung in optimaler Lage und mit guter Versorgungsmöglichkeit dauerhaft zu vermieten”. So würde man eine Anzeige für Wohnraum schnell an den Mann oder die Frau bringen. Doch Störche können nicht lesen, sonst würden sie das gute Angebot in Südkampen sicherlich schnell wahrnehmen.

2003 schafften die Südkämper im Dorfzentrum einen Brutplatz auf einem freistehenden Mast. “Richtig sesshaft ist leider kein Storch in Südkampen geworden”, betrachtet Ortsvorsteher Rainer Bolsewig die zurückliegende Zeit.

Fachlichen Rat gab es nun nochmal vom Storchenbeauftragten Rolf Kreth aus Ahlden, der den Standort positiv bewertete. Freie Anflug Möglichkeit, Nähe zu Menschen, offenes Gewässer in der Nähe und zahlreiche Wiesen in der Umgebung bieten eine gute Voraussetzung. Mit der Renovierung des Horstes hofft man nun auf die langfristige Vermietung an ein Storchenpaar.