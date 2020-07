Strandbad Düshorn mit neuem Vorstandsteam

/lokales/strandbad-dueshorn-mit-neuem-vorstandsteam_10_111902384-21-.html/ / 1

Dennoch gibt es auch für den neuen Vorstand noch viel zu erledigen. So sollen die alten Mitgliedsausweise ebenso wie die Einlasstransponder ersetzt werden. Außerdem wird der Vorstand ein neues ressourcenschonendes Energiekonzept für das Strandbad erarbeiten und umsetzen. Für das kulinarische Angebot im Strandbadcafé sorgt in dieser Saison Ishan Tulan, der das Walsroder Steakhouse Mendoza betreibt.

Fast 1000 Einzel- und Familienmitgliedschaften zählt der Verein mittlerweile und hat damit ein solides Aufkommen an Mitgliedsbeiträgen. Zudem konnte sich der Verein jüngst über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen. “Erst durch das finanzielle Engagement unserer Freunde und Förderer ist es uns möglich, größere Investitionen in die Attraktivität des Strandbades zu tätigen”, so der Vorsitzende.



