Sturmfestes Helferteam freut sich auf Brinkfest

Noch nicht mit tosendem Applaus, sondern mit grollendem Donner ist es in diesem Jahr angekündigt worden: das 43. Hudemühler Brinkfest in Hodenhagen. Denn das Helferteam traf sich am Montag zum ersten großen Arbeitseinsatz. Und wie hätte es auch anders sein können: Nach wochenlanger Dürre begann es ausgerechnet an diesem Nachmittag wie aus Kübeln zu gießen. Doch davon ließ sich der harte Kern der Helferinnen und Helfer nicht abschrecken. Er war pünktlich zur Stelle und machte sich daran, die Probleme mit den Absperrungen zu lösen und den Boden des Brinkhauses zu entrümpeln. So war am Montag der Anfang gemacht, damit am kommenden Sonnabend, 20. August, die Feier am Brink mit tosendem Applaus wieder starten kann. Denn zwei Sommer lang ist es dort coronabedingt ruhig geblieben.

Das Hodenhagener Brinkfest wird weitgehend in gewohnter Form stattfinden. Kleine Änderungen gibt es vor allem hinter den Kulissen. Denn im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand erheblich verjüngt. Mitte 20 sei das Durchschnittsalter der Vorstandsmitglieder, so der neue Vorsitzende Henrik Mahnke. Nach 18 Jahren Vorstandsarbeit verabschiedete sich Christian Körber aus dem Amt. Zudem wird es in diesem Jahr eine Bühne nicht geben.

Ansonsten ist alles bereit, damit es ab 15 Uhr bei kostenlosem Eintritt ein buntes Straßenfest werden kann: Für Unterhaltung am Nachmittag sorgen die Clowns Piccolo und Paulo, gegen 18 Uhr sorgt das Tamalan-Theater für Spaß. Für das leibliche Wohl stehen mehrere Verpflegungsstände von Pommes über Spießbraten bis zum vegetarischen Döner zur Verfügung.

Auf den Bühnen treten unter anderem DJ Zeppi, die Bands Shadow und Shotgun sowie Chris Blevins und “The Silverbacks” auf. (bä/sl)

Bühne I: 20.15 bis 2.15 Uhr, Upset im Wechsel mit DJ Zeppi

Bühne II: 18 bis 19.30 Uhr - Band Shadow, 20 bis 0.30 Uhr - Band Shotgun

Bühne III: 18 bis 18.45 Uhr - Tamalan-Theater; 21 bis 1 Uhr -The Silverbacks

Bühne IV: 20 Uhr bis Mitternacht - Chris Blevins. Weitere Informationen gibt es unter www.brinkfest.com