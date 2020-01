Täter eines Raubüberfalls in Walsrode gesucht

Am Freitagabend 20.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Getränkemarktes “Trinkgut”an der Langen Straße in Walsrode zu einem Raub. Zwei Unbekannte traten von beiden Seiten an ein Fahrzeug heran, in dem das 51-Jährige saß. Einer der Täter riss die Fahrertür auf und sprühte der Frau vermutlich Reizgas ins Gesicht, während der andere Täter die Beifahrertür öffnete und einen schwarzen Kunststoffkorb mit Portemonnaie und Handy entwendete.

Die Täter flüchteten über einen Durchgang in den Fulde-Park. Der Korb wurde durch Spaziergänger an einem Waldstück bei Hollige bereits wieder aufgefunden. Täterbeschreibung: männlich, beide etwa 1,80 Meter groß, schnell und sportlich, dunkle Kleidung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.