Täter scheitern bei ihren Einbrüchen

Am vergangenen Wochenende scheiterten Unbekannte bei zwei Einbruchsversuchen. Nachdem sie in Werkstätten an der Otto-Hahn-Straße in Walsrode eingedrungen waren, versuchten sie, eine Schublade mit einem Metallstift zu öffnen. Der Stift brach ab, die Täter verließen das Gebäude ohne Diebesgut. An der Wernher-von-Braun-Straße in Walsrode brachen sie den Zylinder des Schlosses an einem Rolltor ab. Auch dort gaben sie ihr Vorhaben anschließend auf.