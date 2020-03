Täter wurden vermutlich gestört

In der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, versuchten Unbekannte über die Hauseingangstür in eine Wohnung an der Straße Am Holzfeld in Schneverdingen zu gelangen. Wahrscheinlich wurden sie bei dem Versuch gestört - die Täter gelangten nicht in die Wohnung.