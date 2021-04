/lokales/tag-der-kreisfeuerwehr-verschoben_10_112009920-21-.html/ / 1

Der Tag ist die größte Veranstaltung im Jahreskalender der Kreisfeuerwehr. Der neue Termin soll nun der 10. Juli 2022 sein, traditionell ist es der Sonntag vor Beginn der Sommerferien. Der diesjährige Kreisfeuerwehrtag sollte eigentlich in Stellichte stattfinden. Die Ortsfeuerwehr hatte dazu auch schon Vorbereitungen getroffen. Man danke daher den Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Stellichte für die bisher geleistete Arbeit. Ohne dieses Engagement sei diese Großveranstaltung nicht möglich. Man freue sich auf eine Neuauflage im kommenden Jahr, so Ruß abschließend.

“Leider müssen wir auch in diesem Jahr unseren beliebten Kreisfeuerwehrtag mit den integrierten Leistungsvergleichen der Feuerwehren im Heidekreis absagen”, berichtet mit viel Wehmut der Kreisbrandmeister und Verbandsvorsitzende Thomas Ruß. In einer Videoschalte mit den Stadt- und Gemeindebrandmeistern sei das Thema ausführlich besprochen worden.



