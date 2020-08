Tag für Singles in Krelingen

/lokales/tag-fuer-singles-in-krelingen_10_111915374-21-.html/ / 1

Unter anderen wirken die Theologin und Autorin Frauke Bielefeld (Langenhagen), die Pädagogin, Moderation und Referentin Claudia Heise (Ahrensburg) und der Coach und Berater Bernd Winkelsträter (Paderborn) an dem Singletag in Krelingen mit. Unter www.grz-krelingen.de/singletag gibt es weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung für Interessierte.

Singles - ob geschieden, verwitwet oder schon lange allein - sind zum ersten Krelinger Singletag am Sonnabend, 5. September, eingeladen. Die Veranstaltung findet ab 9 Uhr in der Heinrich-Kemner-Halle des GRZ in Krelingen statt, wo auch unter Corona-Bedingungen ausreichend Plätze für alle Anwesenden vorhanden sind. Der Tag findet in Zusammenarbeit mit Frauen und Männer aus dem Netzwerk von Solo&Co Nord (im Internet zu finden auf der Homepage www.soloundco.net) statt. Neben Referaten zum Thema “ERfüllt” gibt es bei der Veranstaltung auch Präsentationen, Informationsstände und diverse Workshops zu verschiedenen Themen.



