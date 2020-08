Taschen beim Einkaufen im Auge behalten

Vermehrt traten jetzt Fälle von Taschendiebstählen im Heidekreis auf. So wurde einem 82-jährigen Senior in Munster in einem Discounter die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. In Bispingen wurde außerdem einer 79-jährigen Dame während ihres Einkaufs ihr Portemonnaie aus der verschlossenen Handtasche entwendet. Ebenso wurde in Schneverdingen eine Geldbörse während des Einkaufens aus dem Rucksack einer 57-Jährigen entwendet.

Die Polizei rät daher, Taschen während des Einkaufes nicht achtlos im Einkaufswagen abzustellen. Im Idealfall werden Bargeld, Zahlungskarten und Papiere in verschiedenen und verschließbaren Innentaschen der Kleidung und dicht am Körper statt in der Handtasche getragen.