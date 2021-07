Taschendiebe festgenommen

Polizeibeamte nahmen am Donnerstag, 24. Juni, gegen 12.20 Uhr bei einer konzertierten Aktion drei Personen fest, die im Verdacht stehen, zumindest für einen Teil einer Serie von Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten im gesamten Heidekreis als Täter in Frage zu kommen. Die Polizei hatte sich gut vorbereitet: An verschiedenen Tagen leistete sie an unterschiedlichen Filialen Präventionsarbeit.

Parallel zur Aufklärungsarbeit postierten sich Polizeibeamte in zivil an und in Objekten, an denen keine Präventionsarbeit geleistet wurde. Am Donnerstagmittag schnappte die Falle zu: Nachdem die drei Festgenommenen versucht hatten, eine Geldbörse im Lidl-Markt in Munster zu entwenden, begaben sie sich daraufhin in den Famila-Markt und wurden dort dingfest gemacht. Die gemeinschaftlich vorgehende Tätergruppe bestand aus einer Frau, 41 Jahre, und zwei männlichen Heranwachsenden im Alter von 19 und 21 Jahren aus Kiel und Duisburg. Alle Drei haben diverse Vorkenntnisse im genannten Deliktsbereich.

Seit Jahresanfang zählte die Polizei 94 Taten im gesamten Landkreis. Dabei gingen immer mehrere Täter gemeinschaftlich vor. In wenigen Fällen kam es nach den Diebstählen von Portmonees zu sogenannten Verwertungstaten. Da manchmal neben der EC-Karte auch die PIN im Portmonee aufbewahrt wird, haben Taschendiebe leichtes Spiel und heben direkt nach dem Diebstahl Geld vom Konto ab.

Wie viele der bekanntgewordenen Taten dem Trio zuzuordnen sind, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.