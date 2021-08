Taschendiebe in Soltau unterwegs

Am Freitag ist es zu mehreren Diebstahlsdelikten im Bereich der Soltauer Innenstadt und Fußgängerzone gekommen. Gegen 10.30 Uhr wurde einer 76-jährigen Soltauerin bei einem Lebensmitteldiscounter ihre Geldbörse samt Inhalt entwendet. Gegen 12 Uhr passierte das auch einer 65-jährigen Soltauerin. Später am Nachmittag, gegen 16.30 Uhr, musste eine 56-jährige Soltauerin feststellen, dass auch ihre Geldbörse samt Inhalt fehlte. Sie hatte Glück im Unglück: Bereits am Sonnabend wurde ihre Geldbörse zufällig, mit fast dem kompletten Inhalt, fern der Straße, in einem Gebüsch außerhalb von Soltau gefunden. Ihr fehlt ein höherer Bargeldbetrag, aber sie kann sich die zeitaufwendige und umständliche Besorgung neuer Ausweispapiere ersparen. Der Gesamtschaden dieser polizeilich bekannt gewordenen Taten beläuft sich auf knapp 1000 Euro.

Am Sonnabendvormittag versuchte ein junger Mann, seinem Opfer bei einem Lebensmitteldiscounter in der Böhmheide Scheine aus seiner Geldbörse zu ziehen. Der 73-jährige Soltauer bemerkte das rechtzeitig. So konnte er den Diebstahl verhindern. Der Mann flüchtete dann in die Fußgängerzone, konnte aber trotz schneller polizeilicher Fahndung nicht mehr gesichtet werden. Beschreibung des Gesuchten: schlank, komplett schwarz bekleidet, schwarze Maske. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Soltau unter (05191) 93800 entgegen.