Taschendiebe in Soltau unterwegs

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 11.50 Uhr bei einer 78-Jährigen in Soltau an der Straße “Im Hagen” versucht, eine Einkaufstasche aus dem Rollator zu entwenden. Der Täter lenkte dabei die Dame durch Vorhalt eines Zettels ab, die weitere Tathandlung wurde von der Geschädigten jedoch bemerkt. Zwei männliche Zeugen kamen der älteren Dame zu Hilfe und der Täter entfernte sich.

Ein weiterer Taschendiebstahl ereignete sich gegen 14.40 Uhr in einem Discounter an der Böhmheide in Soltau. Dort wurde einem 84- jährigen Mann die Geldbörse entwendet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere die zwei Männer, die der Dame im Hagen zu Hilfe gekommen sind, sich bei der Polizeidienststelle in Soltau unter (05191) 93800 zu melden.