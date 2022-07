Taschendiebe schlagen im Supermarkt zu

Taschendiebe entwendeten einer 82-Jährigen am Montag in einem Supermarkt an der Celler Straße in Schwarmstedt ein Portmonee. Die Tat wurde zwischen 9.30 und 9.45 Uhr begangen. Der Schaden beträgt 180 Euro.

In der Zeit zwischen 9.20 und 9.30 Uhr wurde einem 86-Jährigen in einem Supermarkt an der Sudetenstraße in Walsrode ebenfalls das Portmonee entwendet. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei Schwarmstedt unter (05071) 800350 oder die Wache in Walsrode unter (05161) 984480 entgegen.