Taschendiebe treiben weiter ihr Unwesen

Am Donnerstag, 22. Juli, zwischen 10.30 und 13.30 Uhr, trieben Taschendiebe in Lebensmittelgeschäften in Soltau und Schwarmstedt ihr Unwesen. In Soltau waren sie in der Lidl-Filiale “Am Alten Stadtgraben” und in Schwarmstedt sowohl im Rewe-Markt am “Mönkeberg” als auch in und vor der Aldi-Filiale an der Celler Straße aktiv. Sie erbeuteten insgesamt drei Geldbörsen und ein Handy.

Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.