Taschendiebe unterwegs

Gleich dreimal bereicherten sich Taschendiebe am Donnerstag in Walsrode und Rethem. In Walsrode an der Sudeten- und Quintusstraße wurden in Einkaufsmärkten die Geldbörsen eines 72-Jährigen sowie einer 63-Jährigen aus den Jackentaschen entwendet. An der Stöckener Straße in Rethem wurde einer 60-jährigen Dame in einem dortigen Einkaufsmarkt ebenfalls die Geldbörse gestohlen. Die Polizei weist darauf hin, dass man in Supermärkten besonders auf seine Wertsachen achten und diese sicher und dicht am Körper tragen sollte.