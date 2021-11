Taschendiebin klaut mehrere Hundert Euro

Eine Taschendiebin rempelte am Dienstagmittag zwischen 13.10 und 13.20 Uhr eine 69-jährige Frau in einem Geschäft in der Moorstraße in Walsrode an und entwendete ihr dabei die Geldbörse aus der Umhängetasche. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Walsrode unter (05161) 984480 in Verbindung zu setzen.